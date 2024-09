La tranquilla cittadina di Vallesaccarda scossa da una notte di paura a causa di un incendio che ha coinvolto un’automobile, creando non solo apprensione tra i residenti, ma anche danni a un’area pubblica. L’episodio è avvenuto nella tarda serata, precisamente in via Francesco Tedesco, dove un veicolo parcheggiato nel posteggio comunale ha preso fuoco in circostanze ancora da chiarire.

Intervento dei Vigili del Fuoco

Immediatamente allertati, i vigili del fuoco del distaccamento di Bisaccia sono giunti sul posto per fronteggiare l’emergenza. Le fiamme che avvolgevano l’auto si sono rapidamente propagate, causando un rischio significativo non solo per il veicolo stesso, ma anche per le strutture circostanti. Gli uomini in uniforme, con grande professionalità, sono riusciti a domare il rogo e a mettere in sicurezza l’area, evitando così danni ulteriori a persone e beni.

Danni e Indagini in Corso

Tuttavia, l’incendio ha lasciato il segno: i danni sono stati rilevati alla copertura del parcheggio, creando preoccupazione tra i cittadini riguardo alla sicurezza dell’area. I carabinieri delle stazioni di Trevico e Vallata sono intervenuti per effettuare i rilievi necessari, raccogliendo informazioni e testimonianze utili per comprendere la natura dell’incidente. Le autorità stanno attualmente indagando sulle cause del rogo, e non si esclude la possibilità che possa trattarsi di un atto doloso, un’ipotesi che aumenta la tensione tra i residenti.