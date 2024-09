Nella notte di ieri un episodio di sospetta aggressione è stato sventato grazie all’intervento coraggioso di un autista di autobus, che ha messo in salvo due giovani donne seguite da un uomo in macchina. L’incidente si è verificato intorno alle 4:45 del mattino, lungo la via Provinciale San Gennaro, una strada panoramica che collega Agnano a Pozzuoli.

L’Inizio dell’Inseguimento

Le due giovani stavano tornando a casa a piedi quando un uomo di 56 anni, originario dell’area flegrea di Napoli, ha iniziato a seguirle in auto. L’autista dell’autobus, percorrendo la stessa strada, ha notato immediatamente il comportamento sospetto dell’automobilista, che si avvicinava ripetutamente alle donne, tentando di farle salire a bordo del veicolo. Preoccupato per la loro sicurezza, l’autista ha deciso di intervenire.

L’Intervento dell’Autista e l’Aggressione

Il conducente ha fermato l’autobus, attirando l’attenzione delle ragazze con il suono dei pistoni idraulici della porta. Le giovani, visibilmente spaventate, hanno spiegato che l’uomo le stava seguendo insistentemente e cercava di costringerle a salire in auto. L’autista le ha invitate a bordo del bus, chiudendo rapidamente le porte per proteggerle dall’aggressore, che ha iniziato a inveire contro di lui.

La situazione è degenerata quando l’automobilista ha approfittato di un semaforo rosso per avvicinarsi nuovamente al bus. Con un gesto violento, ha scagliato un crick contro l’autista attraverso il finestrino aperto, colpendolo in pieno viso. Nonostante il colpo, l’autista è riuscito a ripartire e a raggiungere il deposito, dove ha contattato immediatamente i carabinieri.

L’Arresto e le Conseguenze

I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti rapidamente, portando l’autista in ospedale, dove è stato curato e dimesso con una prognosi di 10 giorni. Le due donne, ancora scosse, hanno confermato la dinamica dei fatti. L’aggressore, identificato poco dopo, è stato denunciato a piede libero per lesioni aggravate e violenza a incaricato di pubblico servizio.