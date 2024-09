Il 2024 è un anno ricco di opportunità lavorative nel settore pubblico in Italia, e tra i vari concorsi, spiccano quelli della Banca d’Italia e delle altre istituzioni come Ministero della Giustizia, INPS e Ministero della Difesa. Quest’anno, l’obiettivo del governo è quello di raggiungere 350mila nuove assunzioni, come dichiarato dal Ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo. In questo articolo, ci concentreremo sui concorsi attualmente aperti, in particolare quelli della Banca d’Italia e le opportunità offerte dalla Pubblica Amministrazione centrale.

Banca d’Italia, concorsi e posizioni aperte

In scadenza a settembre 2024, il concorso per la Banca d’Italia offre l’opportunità di candidarsi per cinque posti da assistente con specializzazione nelle discipline economiche, destinati alla filiale di Bolzano. Questo bando è un’ottima occasione per chi possiede una laurea triennale in Scienze dell’economia e della gestione aziendale o Scienze economiche. Le candidature devono essere inviate tramite il portale ufficiale di Bankitalia.

Come partecipare ai concorsi pubblici per la Banca d’Italia

Per partecipare ai concorsi pubblici, è fondamentale iscriversi al portale inPA all’indirizzo www.inpa.gov.it, utilizzando lo SPID per l’accesso e completando la domanda online. Questo sistema semplifica la procedura, centralizzando tutte le candidature per i concorsi nella Pubblica Amministrazione.

Altri concorsi pubblici del 2024

Ministero della Giustizia: In corso fino al 25 settembre 2024, il bando per l’assunzione di 1.000 autisti a tempo indeterminato rappresenta una grande opportunità per coloro che desiderano entrare nel settore pubblico. Le domande vanno presentate tramite il portale inPA.

INPS: Nel corso dell’autunno 2024, l’INPS pubblicherà nuovi bandi per reclutare 1.144 assistenti ai servizi, 30 assistenti tecnici e 582 assistenti informatici, tutti a tempo indeterminato. Questi concorsi segnano un’importante espansione dell’ente, con opportunità anche per chi non ha vincoli di età.

Ministero della Difesa: Di recente è scaduto il bando per l’assunzione di 1.000 assistenti tecnici a tempo indeterminato, che verranno inquadrati come Personale Civile del Ministero della Difesa. Sebbene la selezione sia conclusa, altre opportunità potrebbero aprirsi nel corso dell’anno.

Opportunità a Milano e alla Farnesina

Il Comune di Milano ha pubblicato un bando per l’assunzione di 20 funzionari e istruttori presso la Città Metropolitana di Milano. Al contempo, il Ministero degli Affari Esteri ha aperto un bando per 1.200 posti, che includono 320 funzionari, 600 assistenti e 175 segretari di legazione.

Il 2024 rappresenta un anno di grande rilievo per chi desidera partecipare ai concorsi pubblici con quello per la Banca d’Italia, con molte opportunità a livello locale e nazionale. Tra i bandi più interessanti, quello della Banca d’Italia è particolarmente rilevante per chi ha una formazione economica e cerca una carriera stabile. Per non perdere queste opportunità, è importante monitorare costantemente i bandi e presentare le candidature tramite il portale inPA.