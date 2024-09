In occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico, la Guardia di Finanza di Napoli ha messo in atto un’operazione mirata al contrasto del commercio di materiale contraffatto e non sicuro, sequestrando oltre 120.000 prodotti scolastici e articoli di cancelleria destinati a bambini e ragazzi. Tra i prodotti sequestrati figurano penne, matite, astucci e forbici, molti dei quali privi di marcature CE e delle necessarie note informative, violando così le norme di sicurezza previste per i prodotti destinati ai più giovani.

Nel corso dell’operazione, 15 persone sono segnalate alla Camera di Commercio per violazioni amministrative, mentre cinque sono denunciate all’autorità giudiziaria per commercio di prodotti contraffatti e ricettazione.

Sequestri e Denunce in Diverse Aree

Napoli Città: Oltre 78.000 articoli sono rimossi dal mercato, con quattro responsabili segnalati alla Camera di Commercio e una persona denunciata.

Comuni della provincia: A Barano d’Ischia, Portici, Torre del Greco, Torre Annunziata, Sant’Agnello, Gragnano e Frattamaggiore, sequestrati oltre 25.000 prodotti, con due persone denunciate e sei segnalate.

Aree flegree e vesuviane: In Comuni come Giugliano in Campania, Villaricca, Qualiano, Nola e Casalnuovo di Napoli, sono individuati più di 17.000 articoli privi di etichettatura e note informative, con cinque segnalazioni e due denunce.

Durante l’operazione, i “baschi verdi” hanno sequestrato anche 382 articoli falsi tra accessori di pelletteria e orologi di noti marchi. In particolare, un’auto è fermata e al suo interno sono trovati numerosi prodotti contraffatti. Una successiva perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di centinaia di orologi falsi. Il responsabile è denunciato per commercio di articoli contraffatti e ricettazione.