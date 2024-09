Se state pensando di comprare casa nel 2024, c’è una buona notizia per voi, arriva un extra Bonus che potrebbe farvi risparmiare fino a 760 euro all’anno sul mutuo. Scopriamo insieme di cosa si tratta, chi può beneficiarne e come fare per ottenerlo.

Cos’è l’Extra Bonus Mutuo e Come Funziona?

L’Extra Bonus Mutuo è una detrazione fiscale che permette di recuperare una parte degli interessi passivi pagati sul mutuo ipotecario per l’acquisto della prima casa. In particolare, questo bonus consente di detrarre il 19% degli interessi passivi, delle quote di rivalutazione e degli oneri accessori, fino a un massimo di 4.000 euro all’anno. Il risultato? Un risparmio che può arrivare a 760 euro all’anno per chi ne ha diritto.

Chi Può Beneficiare dell’Extra Bonus?

Per poter beneficiare di questo Extra Bonus Mutuo, è necessario che l’immobile acquistato sia destinato ad abitazione principale, ovvero la casa in cui si vive e si ha la residenza. Inoltre, il mutuo deve essere stato stipulato per l’acquisto della prima casa e il rogito deve essere avvenuto entro un anno dalla stipula del mutuo.

Ecco i requisiti principali per ottenere il Bonus:

Prima Casa: L’immobile deve essere destinato ad abitazione principale.

Interessi Passivi: Il Bonus copre gli interessi passivi del mutuo ipotecario.

Oneri Accessori: Inclusi nel bonus anche i costi accessori come quelli del notaio.

Limite Temporale: Il rogito deve essere stato effettuato entro un anno dalla stipula del mutuo.

Come Richiedere l’Extra Bonus?

Per richiedere l’Extra Bonus Mutuo, dovrete indicare gli importi detraibili nella dichiarazione dei redditi, modello 730 o Redditi Persone Fisiche. È fondamentale conservare tutta la documentazione relativa al mutuo, compresi i pagamenti effettuati e le spese accessorie, in modo da poter dimostrare i costi sostenuti in caso di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Perché Approfittare Subito dell’Extra Bonus?

Con i tassi di interesse sui mutui che rimangono alti rispetto agli anni passati, ogni possibilità di risparmio diventa cruciale per il bilancio familiare. L’Extra Bonus Mutuo rappresenta un’opportunità unica per recuperare parte delle spese sostenute, riducendo l’impatto economico dell’acquisto della casa.

Arriva un Extra Bonus che può fare la differenza per chi acquista casa nel 2024. Se siete tra coloro che stanno pianificando questo grande passo, non perdete l’occasione di risparmiare fino a 760 euro all’anno grazie a questa agevolazione fiscale. Assicuratevi di soddisfare tutti i requisiti e di seguire le procedure corrette per ottenere il massimo beneficio da questo importante Bonus.

Sfruttare al meglio queste opportunità può alleggerire significativamente il peso economico di un mutuo, permettendovi di godervi la vostra nuova casa con meno preoccupazioni finanziarie.