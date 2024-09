Nel 2024, la Legge di Bilancio non ha previsto nuovi stanziamenti per il Bonus Affitto, un sostegno fondamentale per chi ha difficoltà a coprire le spese di locazione. Questa mancanza di rifinanziamento ha spinto numerosi comuni italiani a prendere l’iniziativa e attivare bonus specifici per supportare le famiglie più vulnerabili. Da Roma a Napoli, passando per Milano e Torino, vediamo quali sono i bonus affitto 2024 previsti dai Comuni e come accedervi.

Bonus Affitto 2024 a Roma: Contributi per Famiglie Numerose

Il Comune di Roma, in collaborazione con Fondazione Roma, ha lanciato un’iniziativa per aiutare circa 1.000 famiglie in difficoltà economica attraverso un contributo per l’affitto. Inserito nel “Piano Strategico per il Diritto all’Abitare 2023-2026”, questo progetto mira a colmare il vuoto lasciato dalla mancanza di finanziamenti statali.

Dettagli a Roma:

Importo del Contributo: Fino a 1.000 euro

Destinatari: Famiglie con due o più figli minori, un figlio nato tra il 2023 e il 2024, o un figlio minore con disabilità.

Requisiti: ISEE inferiore a 14.000 euro, contratto di locazione regolarmente registrato, e assenza di proprietà o alloggi ERP.

Scadenza per la Domanda: Apertura del bando tra ottobre 2024 e febbraio 2025.

Bonus Affitto 2024 a Milano: Sostegno per Giovani e Famiglie

Milano ha introdotto un bonus affitto 2024 destinato a famiglie in difficoltà e giovani under 35. Con un fondo di 1,2 milioni di euro, il Comune punta a incentivare i contratti di locazione a canone concordato, contribuendo fino a cinque mensilità per i proprietari che affittano a tariffe calmierate.

Dettagli a Milano:

Importo del Contributo: Fino a 2.000 euro per i proprietari e un massimo di 9.600 euro all’anno per gli affitti.

Requisiti per gli Inquilini: ISEE fino a 30.000 euro, cittadinanza italiana o dell’UE, e nessuna proprietà immobiliare nella Regione Lombardia.

Requisiti per i Proprietari: Immobili a uso abitativo non affittati, regolarità fiscale, e conformità alle normative vigenti.

Presentazione della Domanda: Online, tramite il modulo disponibile sul sito del Comune di Milano, fino ad esaurimento risorse.

Bonus Affitto 2024 a Torino: Incentivi per Contratti Convenzionati

Il Comune di Torino ha introdotto un bonus affitto 2024 per incentivare i contratti di locazione convenzionata. I proprietari che stipulano contratti con durata tra 3+2 e 6+2 anni possono ricevere un contributo economico, mentre gli inquilini beneficiano di un abbattimento del canone mensile.

Dettagli a Torino:

Incentivi per Proprietari: Contributo una tantum da 1.500 a 3.000 euro.

Contributi per Inquilini: Riduzione del canone mensile basata sull’ISEE.

Risarcimento per Morosità: Fino a 12 mensilità non pagate e copertura delle spese legali per lo sfratto.

Registrazione Obbligatoria: Presso l’agenzia comunale Lo.C.A.Re.

Bonus Affitto 2024 a Napoli: Assistenza per Inquilini Morosi Incolpevoli

Il Comune di Napoli ha attivato un’importante misura per assistere gli inquilini morosi incolpevoli, ovvero coloro che non riescono a pagare l’affitto a causa di difficoltà economiche non causate da loro.

Dettagli del Bonus Affitto 2024 a Napoli:

Importo del Contributo: Fino a 12.000 euro.

Requisiti: ISEE fino a 26.000 euro, reddito non superiore a 35.000 euro, e ordinanza di sfratto per morosità.

Scadenza per la Domanda: Entro il 31 dicembre 2024 tramite la piattaforma del Comune di Napoli.

Bonus Affitto 2024 in Sardegna: Contributi per Studenti Universitari

La Regione Sardegna ha previsto un bonus affitto 2024 per gli studenti universitari che frequentano corsi fuori dall’isola. Il sostegno mira ad alleviare le spese di locazione per l’anno accademico 2023/24.

Dettagli del Bonus Affitto 2024 in Sardegna:

Destinatari: Studenti sardi iscritti a università fuori Regione.

Presentazione della Domanda: Online tramite il sistema SUS, tra il 25 gennaio e il 27 marzo 2024.

Nonostante il mancato rifinanziamento nazionale del Bonus Affitto per il 2024, i comuni italiani hanno risposto attivamente con iniziative mirate per supportare le famiglie e i cittadini in difficoltà. Se sei interessato a uno di questi bonus, assicurati di verificare i requisiti specifici e le scadenze per la presentazione delle domande nei rispettivi comuni.