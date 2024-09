Nella serata di ieri Grumo Nevano è stata teatro di momenti di grande tensione. Numerose chiamate al 112 sono arrivate da residenti e commercianti allarmati dalla presenza di un uomo armato di un’asta di ferro. Testimoni segnalavano un individuo agitato che stava danneggiando veicoli parcheggiati e mettendo in pericolo i passanti.

L’intervento dei Carabinieri

I Carabinieri della sezione radiomobile di Caivano sono intervenuti tempestivamente, raggiungendo l’uomo, identificato come Sadam Hussain, un 32enne di origini pakistane, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo si trovava nei pressi della stazione ferroviaria e brandiva un’asta di ferro lunga oltre 1 metro. In preda all’agitazione, aveva già colpito diverse auto parcheggiate e aggredito due passanti, ferendoli al volto.

L’arresto

I militari sono riusciti a bloccare il 32enne prima che potesse causare ulteriori danni o ferire altre persone. Hussain è stato arrestato e trasferito al carcere di Poggioreale, dove attenderà di rispondere delle accuse a suo carico. Le autorità stanno cercando di chiarire le ragioni del suo comportamento violento, che al momento appare senza motivo apparente.

I feriti

Le due persone aggredite dall’uomo con il tondino di ferro sono state trasportate in ospedale per le cure mediche. Le loro condizioni sono ancora sotto osservazione, ma fortunatamente non risultano in pericolo di vita.