Paura in autostrada per una coppia napoletana, protagonista di un drammatico incidente sull’A16 Napoli-Canosa. Mentre percorrevano il tratto autostradale al chilometro 37,700, nel territorio del comune di Monteforte Irpino, la loro auto ha improvvisamente preso fuoco. La coppia, composta da un uomo e una donna, stava viaggiando in direzione Canosa, diretta ad Avellino, quando si sono accorti del fumo proveniente dal veicolo.

Fortunatamente, i due sono riusciti a mantenere la calma e ad abbandonare l’auto appena in tempo, mettendosi in salvo prima che le fiamme avvolgessero completamente la vettura. Sebbene illesi, lo spavento per l’accaduto è stato notevole, considerata la rapidità con cui l’incendio è divampato.

I vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti tempestivamente, dopo aver ricevuto l’allarme, e hanno domato l’incendio che aveva coinvolto l’auto in transito. Durante le operazioni di spegnimento, la Polizia Stradale ha regolato il traffico, che ha subito rallentamenti a causa dell’evento e delle manovre di soccorso. La viabilità è stata riportata alla normalità solo dopo che l’area è stata messa in sicurezza.

Il bilancio dell’incidente, per quanto riguarda la coppia, è fortunatamente positivo: nessun ferito, solo un grande spavento. Resta da chiarire la causa del rogo, ma si ipotizza un guasto tecnico che ha portato all’incendio improvviso del veicolo. L’intervento tempestivo dei soccorsi e la prontezza della coppia nell’abbandonare l’auto hanno evitato conseguenze ben più gravi.