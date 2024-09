La Protezione Civile della Regione Campania ha comunicato la proroga dell’allerta meteo di colore Giallo, che resterà in vigore per ulteriori 24 ore, prolungando la criticità idrogeologica fino alle ore 6:00 di giovedì 19 settembre. Questa decisione è stata presa in seguito alle previsioni del Centro Funzionale, che evidenziano il persistere di condizioni meteorologiche instabili. I temporali attesi si presenteranno in modo improvviso ma con una forte intensità su scala locale. Sono previsti fenomeni meteorologici estremi come grandine, fulmini e violente raffiche di vento.

Le aree maggiormente esposte al rischio comprendono le zone costiere e quelle collinari della Campania, dove le forti piogge potranno causare danni significativi. Le previsioni indicano che l’instabilità atmosferica potrebbe manifestarsi in maniera particolarmente intensa, rendendo difficile prevedere esattamente dove i temporali si abbatteranno con maggior forza. Questa incertezza rende fondamentale mantenere alta la vigilanza e seguire attentamente gli aggiornamenti meteo.

Con l’aumento del rischio idrogeologico, la Protezione Civile mette in guardia i cittadini e le autorità locali rispetto a possibili allagamenti, esondazioni e smottamenti del terreno. I temporali intensi, uniti alle forti raffiche di vento, potrebbero anche causare frane e caduta di massi, soprattutto nelle aree già fragilizzate dagli incendi estivi. L’attenzione è rivolta anche al rischio per le strutture esposte, come tetti o alberi, che potrebbero subire danni significativi.

Le autorità locali, in particolare i sindaci dei comuni interessati, sono invitate a mantenere operativi i Centri Operativi Comunali per coordinare le azioni preventive e di monitoraggio. Questo è cruciale per limitare i rischi associati alle condizioni meteorologiche avverse, specialmente per quanto riguarda il verde pubblico e le strutture a rischio di crollo a causa delle forti sollecitazioni.

Il maltempo che sta colpendo la Campania è associato al passaggio del Ciclone Boris, che sta interessando non solo questa regione ma anche altre zone del Paese. Temporali e venti forti sono attesi in circa 10 regioni italiane, anche se le previsioni lasciano intravedere un miglioramento delle condizioni meteo già nel prossimo fine settimana, con il ritorno del sole.