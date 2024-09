Un grave incidente stradale ha spezzato la vita di Vincenzo Mucciolo, un giovane di 19 anni, residente a Salerno, lungo via Posidonia. Nella notte, la sua moto si è scontrata violentemente con una Mercedes che procedeva in direzione opposta. L’impatto è stato fatale per il ragazzo, che stava facendo ritorno a casa dopo una lunga giornata di lavoro.

Le Dinamiche dell’Incidente

Secondo le prime ricostruzioni, lo scontro tra la moto e l’auto è avvenuto per cause ancora da accertare. Entrambi i veicoli viaggiavano su via Posidonia quando, per ragioni al vaglio degli inquirenti, si sono trovati in rotta di collisione. L’urto è stato estremamente violento, causando lesioni gravissime al giovane Mucciolo.

Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori del 118, che hanno trasportato d’urgenza il ragazzo all’ospedale “Ruggi” di Salerno, le sue condizioni sono apparse subito critiche. Purtroppo, Vincenzo è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale, a causa delle ferite riportate nell’incidente.

Il Conducente della Mercedes

Alla guida della Mercedes coinvolta nell’incidente c’era un uomo di 33 anni, residente a Nocera Inferiore. Fortunatamente, il conducente è uscito illeso dallo scontro e si è immediatamente fermato per prestare soccorso al giovane motociclista. La sua collaborazione sarà fondamentale per chiarire le dinamiche esatte dell’accaduto.

Le Indagini in Corso

I carabinieri della stazione di Santa Maria di Castellabate, insieme al nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Agropoli, stanno conducendo le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità. Saranno fondamentali le testimonianze raccolte e le analisi tecniche sui mezzi coinvolti per far luce su questo tragico evento.