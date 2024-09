Una drammatica tragedia familiare ha sconvolto la città di Nuoro questa mattina, dove un uomo ha compiuto una strage in due diverse abitazioni, uccidendo tre persone e ferendone quattro, prima di togliersi la vita. Le vittime comprendono la moglie e la figlia dell’uomo, mentre tra i feriti ci sono altri due figli piccoli, la madre dell’aggressore e un vicino di casa. Il bilancio, ancora provvisorio, parla di una scena devastante che ha scioccato l’intera comunità locale.

La Dinamica della Strage

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo, in preda a un raptus di follia, ha aperto il fuoco nella sua abitazione, uccidendo la moglie, Giusi Massetti, e una delle figlie. Ha poi rivolto l’arma contro gli altri due figli piccoli, ferendoli gravemente. Tra le vittime si conta anche un vicino di casa, Paolo Sanna, che si sarebbe trovato nel pianerottolo nel momento dell’assalto, intervenendo forse per cercare di fermare l’uomo.

Non soddisfatto della sua furia, l’uomo si è diretto verso la casa della madre, dove ha continuato a sparare, ferendola gravemente alla testa. Infine, ha deciso di togliersi la vita.

Le Vittime e i Feriti

Il bilancio delle vittime e dei feriti è tragico. Oltre a Giusi Massetti, moglie dell’uomo, e la figlia, la tragedia ha colpito anche i figli più piccoli della coppia, che versano in condizioni critiche. Tra i feriti più gravi c’è anche Martina, la figlia maggiore di 26 anni, recentemente laureata, che è stata colpita in modo gravissimo. Anche la madre dell’assalitore è attualmente in condizioni critiche dopo essere stata ferita alla testa.

L’intervento delle Forze dell’Ordine

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi del 118, i Carabinieri e la Polizia, che hanno iniziato a ricostruire la complessa dinamica dell’accaduto. Secondo quanto riportato da La Nuova Sardegna, l’uomo ha esploso diversi colpi contro i membri della sua famiglia e il vicino Paolo Sanna, prima di rivolgere l’arma contro sé stesso. Le indagini sono ancora in corso, e gli inquirenti stanno cercando di comprendere le motivazioni che hanno portato l’uomo a compiere questo folle gesto.