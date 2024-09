La circolazione ferroviaria sulla linea Alta Velocità Roma-Napoli sta subendo pesanti rallentamenti a causa di un inconveniente tecnico al sistema di alimentazione elettrica dei treni. Lo ha comunicato RFI tramite il suo portale Infomobilità. Le squadre tecniche sono impegnate da diverse ore per ripristinare la piena operatività dell’infrastruttura, ma i disagi per i viaggiatori sono evidenti.

Conseguenze sui treni Alta Velocità

A causa del problema, i treni Alta Velocità stanno percorrendo le linee ferroviarie convenzionali, passando per Formia e Cassino, il che sta comportando un allungamento dei tempi di percorrenza. Alcuni treni hanno modificato le loro fermate, effettuando soste a Roma Tiburtina anziché a Roma Termini, causando ulteriori variazioni per i passeggeri.

Ritardi e ripresa della circolazione

I ritardi attualmente registrati possono raggiungere fino a 80 minuti, creando disagi per migliaia di viaggiatori lungo una delle tratte più frequentate d’Italia. Tuttavia, dalle ore 18:10 si è iniziato a osservare una graduale ripresa della circolazione nei pressi della stazione di Anagni, sebbene la situazione non sia ancora completamente risolta.

Interventi in corso

Le squadre di tecnici di RFI stanno lavorando incessantemente per risolvere il guasto e ripristinare la normale circolazione sulla linea Alta Velocità. I viaggiatori sono invitati a consultare gli aggiornamenti tramite il sito Infomobilità di RFI o le applicazioni dedicate per rimanere informati su eventuali variazioni o ulteriori ritardi.