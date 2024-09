Nell’ambito di un’importante operazione contro gli illeciti ambientali, la polizia municipale di Arzano, sotto la guida del comandante Biagio Chiariello, ha effettuato dei controlli presso l’isola ecologica di via Cardarelli. Durante l’operazione, sono state sequestrate due vetture che si recavano all’isola per conferire rifiuti.

Dettagli dell’Operazione

Gli agenti hanno notato che i veicoli, prima di scaricare i rifiuti, non possedevano la polizza assicurativa e risultavano privi di revisione. Questa situazione ha portato al sequestro immediato dei mezzi e all’applicazione di sanzioni pecuniarie per un totale di oltre duemila euro ai rispettivi proprietari.

Lotta al “Sacchetto Selvaggio”

Questo intervento fa parte di una campagna più ampia per combattere il fenomeno del “sacchetto selvaggio” e migliorare la gestione dei rifiuti in tutta la regione. Le autorità locali stanno intensificando le loro azioni per garantire il rispetto delle normative e per tutelare l’ambiente.

Prossimi Passi

Gli agenti della polizia municipale continueranno a monitorare e a contrastare gli illeciti ambientali, lavorando in stretta collaborazione con l’amministrazione locale per ottenere risultati sempre migliori. La lotta contro l’abbandono illecito dei rifiuti è una priorità, e le operazioni di controllo sono destinate a proseguire.