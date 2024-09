Il quartiere Pianura di Napoli è stato teatro di un ennesimo episodio di violenza domestica sabato sera. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale sono intervenuti rapidamente in via Nabucco, a seguito della segnalazione di una furibonda lite familiare. Giunti sul posto, hanno trovato Antonio Cilendo, 43 anni, intento ad aggredire l’anziana madre, il fratello e persino la zia, arrivando a minacciarli di morte.

Un Contesto di Abusi Prolungati

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, la situazione di violenza domestica non era un episodio isolato, ma si protraeva da mesi. Cilendo, che sembra soffrire di dipendenze da sostanze, aveva mostrato comportamenti sempre più aggressivi nei confronti dei suoi familiari. La madre del 43enne aveva già denunciato gli abusi la sera precedente, ma la tensione è culminata nuovamente poche ore dopo, quando il figlio ha ripreso a minacciare e aggredire i suoi cari.

L’Arresto Provvidenziale

L’intervento tempestivo degli agenti ha evitato conseguenze peggiori, riuscendo a riportare la calma e ad arrestare Cilendo per maltrattamenti in famiglia. Ora è sotto la custodia dell’autorità giudiziaria, che sta esaminando la sua posizione legale.

Un Altro Arresto a Mergellina

La giornata è stata particolarmente intensa per le forze dell’ordine, che nel pomeriggio di sabato hanno effettuato un altro arresto a Mergellina. Il 49enne Ermanno Bianco, residente a Fuorigrotta, è stato fermato in largo Sermoneta mentre si trovava alla guida della propria auto. Durante il controllo, ha esibito una patente e un documento di identità che sono poi risultati falsi. Bianco è stato posto agli arresti domiciliari, mentre le indagini sono in corso per risalire all’origine dei documenti contraffatti.