Gli agenti del Distaccamento Polizia Stradale di Nola hanno effettuato un controllo mirato lungo la Ss7 Bis, all’altezza del km 50, su un veicolo con targhe francesi. L’accertamento ha rivelato discrepanze tra il Vin (Vehicle Identification Number) visibile sul parabrezza e la targhetta identificativa del costruttore situata nel vano motore. Queste difformità hanno destato immediati sospetti.

Dai successivi controlli, è emerso che il telaio del veicolo risultava contraffatto e che l’auto, immatricolata in Italia, era rubata a Marano di Napoli all’inizio di settembre 2023. Il conducente del veicolo, residente nel Comune di Cicciano, è immediatamente denunciato per riciclaggio, contraffazione e utilizzo illecito di sigilli dello Stato. Oltre alla denuncia penale, l’uomo ha ricevuto numerose sanzioni per violazioni del Codice della Strada.

Il veicolo è stato sequestrato dalle autorità competenti, che proseguono nelle indagini per chiarire eventuali ulteriori responsabilità legate al traffico illecito di veicoli rubati.