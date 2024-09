Un grave incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica ha scosso la comunità di Nola. Alessio Piccolo, un ragazzo di soli 17 anni, ha perso la vita mentre era alla guida del suo scooter, un Honda SH, dopo essere uscito da un distributore di carburante in via Nola. La giovane vittima è finita travolta da una Jeep Renegade il cui conducente, un uomo di 33 anni incensurato, non ha potuto evitare l’impatto nonostante i tentativi di soccorso immediato.

La Dinamica dell’Incidente

Secondo le prime ricostruzioni fornite dalle autorità, Alessio sarebbe uscito improvvisamente dall’area del distributore, trovandosi sulla traiettoria della Jeep. Il conducente del veicolo si è fermato subito per prestare soccorso e ha chiamato i soccorsi, ma purtroppo il giovane è deceduto poco dopo all’ospedale Santa Maria della Pietà di Nola, dove era stato trasportato in condizioni disperate.

Indagini in Corso

I carabinieri della stazione di San Gennaro Vesuviano sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Hanno già acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza del distributore per verificare ogni dettaglio dell’incidente. Al momento, non risultano responsabilità a carico del conducente della Jeep, che si trovava in regola con i documenti assicurativi e ha collaborato attivamente con le forze dell’ordine.

Sicurezza e Responsabilità

Nonostante indossasse il casco, Alessio non è riuscito a sopravvivere al violento impatto. I veicoli coinvolti nell’incidente sono sequestrati, e le indagini proseguono per chiarire ulteriormente la sequenza dei fatti.