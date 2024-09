La Regione Campania, sotto la guida del presidente Vincenzo De Luca, ha messo in atto un ambizioso piano per il trasporto scolastico e universitario, con l’obiettivo di garantire un servizio efficiente e puntuale per migliaia di studenti. Il piano, annunciato da Anthony Acconcia, Amministratore unico di AIR Campania, prevede circa 1.500 corse giornaliere, a partire da giovedì 12 settembre.

Monitoraggio e Adattamento

Acconcia ha sottolineato che nei prossimi giorni verrà avviato il monitoraggio del piano, con possibili adeguamenti in base ai flussi di traffico. Questo permetterà un’eventuale modifica dei servizi per rispondere tempestivamente alle necessità di mobilità degli studenti.

Avellino e Provincia: 600 Corse al Giorno

In provincia di Avellino, il piano prevede 600 corse giornaliere per gli istituti scolastici principali. Inoltre, ci saranno 16 servizi dall’Autostazione di Avellino verso i campus scolastici cittadini, con collegamenti rafforzati con i comuni di Aiello del Sabato, Capriglia Irpinia e Montella. La tratta Avellino-Afragola sarà potenziata con 13 corse dirette verso la Stazione Alta Velocità. Anche i collegamenti con Napoli saranno garantiti da 110 corse al giorno.

Entro il 23 settembre, con la ripresa dei corsi universitari, saranno potenziati i servizi verso le università di Fisciano, Benevento e Caserta.

Benevento e Provincia: 140 Corse al Giorno

Nel territorio di Benevento, il piano d’esercizio prevede circa 140 corse giornaliere, con collegamenti per istituti scolastici situati in località come Calvi, Ceppaloni, Cerreto Sannita e Montesarchio. I servizi universitari includono 16 corse giornaliere verso Caserta e 20 corse in direzione di Napoli.

Caserta e Provincia: 350 Corse per gli Studenti

In provincia di Caserta, il piano per le scuole aperte prevede 350 corse per gli studenti che si muovono da e verso i principali istituti scolastici. Sono inclusi anche servizi per gli studenti residenti nell’Alto Casertano e nell’Agro aversano, con 10 corse verso Fisciano.

Salerno e Provincia: Servizi per il Campus di Fisciano

Nel bacino di Salerno, il piano include 60 corse giornaliere verso il campus universitario di Fisciano/Lancusi e l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II. Inoltre, sono previsti collegamenti quotidiani da Nocera Inferiore, Sicignano degli Alburni e Contursi per l’Ateneo di Salerno.

Collegamenti Extraregionali

Non mancano collegamenti extraregionali, come la tratta Prata Sannita-Isernia, con fermate presso l’Istituto d’Arte e il Liceo “Fascitelli”, e la linea Vairano-Cassino per l’Università degli Studi di Cassino.