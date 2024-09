Nella tarda serata di ieri, intorno alle 23:00, un grave episodio di cronaca ha sconvolto il quartiere di Scampia, a Napoli. In via Ghisleri, un uomo è stato freddamente ucciso all’interno di un salone da barbiere.

Secondo le prime informazioni raccolte dalle autorità, un individuo con il volto coperto e armato di pistola è entrato nel locale ed ha esploso diversi colpi d’arma da fuoco contro la vittima, colpendola mortalmente. Subito dopo, l’aggressore è fuggito a bordo di un’auto dove ad attenderlo c’era un complice. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto tempestivamente: sul posto sono giunti gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, insieme alla Polizia Scientifica che ha avviato i rilievi del caso.

Le indagini sono in corso, e la Squadra Mobile è al lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto e risalire ai responsabili. Al momento, non si escludono ipotesi legate alla criminalità organizzata, ma ulteriori dettagli emergeranno con il proseguimento delle indagini.