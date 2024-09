Un intervento tempestivo della Guardia Costiera ha evitato una possibile tragedia nelle acque di Acciaroli, nel Salernitano, dove un’unità da diporto con nove persone a bordo è affondata rapidamente a circa 250 metri dalla costa.

Il Pronto Intervento di un Militare Fuori Servizio

L’incidente è avvenuto al di fuori del tratto di mare riservato alla balneazione, quando un militare dell’Ufficio Locale Marittimo della Guardia Costiera di Acciaroli, che si trovava in spiaggia con la propria famiglia, ha notato la barca in difficoltà. Nonostante fosse libero dal servizio, il militare ha subito allertato la struttura ricettiva vicina e si è unito alle operazioni di soccorso salendo su un pattino di salvataggio.

Operazioni di Soccorso in Condizioni Meteo Avverse

Le operazioni si sono rivelate particolarmente impegnative a causa delle difficili condizioni meteo marine. Giunti sul posto, il militare e i bagnini coinvolti hanno trovato i passeggeri dell’imbarcazione in preda al panico, con una donna in evidente difficoltà. Il giovane militare non ha esitato a tuffarsi in mare per soccorrerla personalmente, riuscendo a portarla in salvo sul pattino. Nel frattempo, gli altri bagnini, sotto il coordinamento del militare, hanno provveduto al recupero delle restanti persone.

Tutti i Passeggeri in Salvo

Grazie all’efficace intervento, tutte le nove persone a bordo dell’imbarcazione sono state riportate in salvo sulla spiaggia senza necessitare di ulteriori cure mediche. L’incidente sottolinea l’importanza di un pronto intervento e della preparazione del personale di soccorso, particolarmente in situazioni di emergenza in mare.