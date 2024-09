Una notte di grande preoccupazione per una famiglia di Torre del Greco, che ha dovuto affrontare una situazione drammatica a causa di un’aggressione subita dal proprio figlio 14enne. Il giovane, durante una lite avvenuta in via Viuli, è rimasto colpito alla gamba sinistra con un’arma da taglio.

L’incidente ha avuto luogo ieri sera, quando, per motivi ancora sconosciuti, il minorenne è stato aggredito. La situazione ha subito destato allarme e i familiari del ragazzo hanno immediatamente contattato i soccorsi, portando il 14enne all’Ospedale Maresca di Torre del Greco. Qui, i medici hanno prontamente fornito le cure necessarie. Fortunatamente, le condizioni del giovane non destano preoccupazioni: non è in pericolo di vita e i sanitari hanno previsto una prognosi di due giorni per la sua guarigione.

La notizia dell’aggressione ha rapidamente attirato l’attenzione dei carabinieri, che sono intervenuti sul luogo dell’incidente e successivamente presso l’ospedale per raccogliere informazioni. Gli investigatori stanno ora cercando di ricostruire la dinamica esatta dei fatti, interrogando il ragazzo e raccogliendo testimonianze da eventuali testimoni presenti al momento della lite.

Le indagini sono complicate dalla mancanza di dettagli chiari riguardo ai motivi che hanno scatenato l’aggressione. Gli inquirenti stanno cercando di comprendere se ci sia stata una lite preesistente tra il minorenne e l’aggressore, o se si sia trattato di un incontro casuale. Gli sviluppi della vicenda rimangono sotto attenta osservazione, mentre la comunità di Torre del Greco si interroga su questo episodio di violenza che ha coinvolto un ragazzo così giovane.