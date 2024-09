Un tragico incidente stradale ha colpito Nettuno, vicino a Roma, nella serata del 4 settembre, causando la morte di Sabrina Spallotta, 39 anni e incinta, e del nipote di 5 anni, Santiago Bernardi. Dalle prime informazioni fornite, Sabrina non era la madre del bambino, bensì la sorella gemella, anche lei in stato di gravidanza, coinvolta nello schianto. Quest’ultima è trasportata in gravi condizioni all’ospedale San Camillo di Roma, dove resta ricoverata con prognosi riservata.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’incidente ha coinvolto un SUV Kia guidato dalla madre del bambino, che si trovava accanto alla sorella, mentre Santiago era seduto sul sedile posteriore. La dinamica è ancora al vaglio delle autorità, ma sembra che il veicolo sia travolto da una Mini che percorreva contromano in via della Pineta. Il conducente della Mini, anch’egli ferito, è trasportato in ospedale, mentre la madre di Santiago è stata ricoverata per le ferite riportate.

Per Sabrina e Santiago, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: entrambi sono morti sul colpo. Le indagini sono in corso per accertare con precisione la dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità.