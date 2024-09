E’ diventata virale in rete e su tutti i social l’immagine di un necrologio che dà il triste annuncio della “morte” di AcquaFlash, il parco parco acquatico di Licola, nel comune di Giugliano in Campania. “Davvero il parco è morto? In verità i numeri parlano da soli: 136mila ingressi dal 22 giugno, giorno di riapertura del parco, migliaia di pasti, panini, pizze, bibite, centinaia di persone al lavoro. Ma nonostante questo clamoroso successo abbiamo fissato i funerali di AcquaFlash per le ore 18 di sabato 12 ottobre…”. Così in una nota Gianluca Vorzillo patron del parco acquatico che “deludendo” chi sperava in un nuovo fallimento rivela che il “funerale” del 12 ottobre sarà invece la ripartenza del parco che ospiterà per quasi un mese, fino al 10 novembre, l’HorrorWorld che trasformerà AcquaFlash con tante spaventose attrazioni.

Con il direttore creativo Umberto Ciaramella, Vorzillo presenta “i nuovi paurosi divertimenti” del Festival dell’horror: dal Labirinto posseduto al Dr.Rettilius Lab al Soft air nell’arena di Mars Attack all’Escape Room, dal Laser Game all’Horror VR. Ed ancora, il Veliero Maledetto e la Pista di pattinaggio sul ghiaccio attorno alla grande piscina. Spazio infine ai Laboratori zucche & Truccabimbi, un’area coperta dove i più piccoli potranno creare lavoretti con le zucche e potranno provare il “trucco e parrucco” a tema. Il parco sarà aperto mercoledì, giovedì e venerdì dalle 18 alle 24. Il sabato e la domenica l’orario sarà prolungato: dalle 10 fino al rintocco della mezzanotte. Il ticket di ingresso per l’intera giornata è di 7 euro con i più piccoli ospiti del parco.