A Napoli la Polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due persone, gravemente indiziate di tentato omicidio e lesioni gravi ai danni di una coppia di coniugi. L’episodio risale alla mattina del 20 maggio 2023, quando la coppia finì brutalmente aggredita nei pressi della propria abitazione. Le indagini sono condotte dalla Squadra Mobile della Questura di Napoli, sotto la direzione della Procura partenopea.

L’Attacco e le Condizioni delle Vittime

Il marito, la principale vittima dell’aggressione, è trasportato d’urgenza all’ospedale Cto di Napoli, dove ha subito un delicato intervento chirurgico a causa delle numerose ferite riportate, inferte con un’arma da punta e da taglio. Inizialmente, l’uomo ha raccontato agli agenti che era rimasto attaccato da un gruppo di 4-5 individui a volto coperto, giunti sul luogo dell’aggressione a bordo di scooter. Tuttavia, in quel momento non era in grado di fornire ulteriori dettagli utili per identificare i responsabili.

Svolta nelle Indagini

La svolta nelle indagini è arrivata quasi un mese dopo, il 16 giugno 2023, quando la moglie della vittima si è presentata spontaneamente in Questura. La donna ha raccontato in modo più dettagliato i fatti avvenuti il 20 maggio, chiarendo che l’aggressione era il culmine di dissidi familiari che si trascinavano da tempo. La donna ha riconosciuto i suoi cugini come autori dell’attacco, e ha confermato la loro identità anche attraverso il riconoscimento fotografico, confermando così i sospetti. La tesi è stata inoltre avallata dal marito, che ha supportato la versione fornita dalla moglie.

Arresti e Sviluppi

Le dichiarazioni della coppia hanno permesso agli inquirenti di individuare i responsabili, portando così all’arresto di due persone, entrambe accusate di tentato omicidio e lesioni gravi. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Napoli e hanno visto un lavoro sinergico tra la Squadra Mobile e altre unità della Polizia.