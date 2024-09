Nella tranquilla cittadina di Giffoni Valle Piana, un episodio di violenza domestica ha sconvolto i residenti. Una donna è stata arrestata con l’accusa di tentato omicidio dopo aver accoltellato il marito al culmine di una lite. L’episodio si è verificato nell’abitazione dei coniugi situata in via Cappuccini.

Secondo le prime ricostruzioni, la lite sarebbe degenerata, portando la donna a colpire il marito con diversi fendenti alla spalla. L’uomo è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale, ma le sue condizioni non sembrerebbero al momento in pericolo di vita.

Le autorità sono intervenute rapidamente e, dopo le prime indagini, hanno proceduto all’arresto della donna. La vicenda è ora sotto l’attenzione della magistratura, che dovrà valutare la dinamica dei fatti e le circostanze che hanno portato all’aggressione.

L’episodio ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti di Giffoni Valle Piana, una comunità solitamente pacifica.