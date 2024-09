Ieri a Pagani, una lite tra due operai in un’azienda che si occupa di trattare rifiuti ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Durante la colluttazione, uno dei due ha colpito l’altro con un colpo all’addome, utilizzando un’arma da taglio. I motivi che hanno scatenato l’aggressione non sono ancora noti.

Grazie all’intervento tempestivo dei colleghi, i due uomini sono stati separati prima che la situazione degenerasse ulteriormente. Le forze dell’ordine sono state immediatamente allertate, mentre l’uomo ferito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Nocera Inferiore. Fortunatamente, non è in pericolo di vita.

I carabinieri sono ora impegnati a ricostruire la dinamica dei fatti per comprendere le cause esatte che hanno portato alla violenta aggressione.