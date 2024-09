Un drammatico episodio ha sconvolto la tranquillità di Gagliole, piccolo comune dell’entroterra maceratese. Nel pomeriggio di ieri, una violenta lite familiare è sfociata in un gesto estremo da parte di Ivan Zamparini, un giovane di 19 anni, che ha accoltellato i suoi genitori prima di tentare di togliersi la vita.

La dinamica dei fatti

Tutto è avvenuto intorno alle 14:45, quando il ragazzo, in un momento di furia, ha colpito ripetutamente il padre, Terenzio Zamparini, ex carabiniere di 65 anni, con numerose coltellate all’addome e al torace. Successivamente, la madre è stata aggredita, anche se fortunatamente ha riportato ferite meno gravi. Dopo aver aggredito i genitori, Ivan ha rivolto l’arma contro sé stesso, cercando di togliersi la vita.

I soccorsi e le condizioni delle vittime

I soccorsi sono giunti rapidamente sul luogo della tragedia. Il padre, in condizioni gravi, è stato trasportato d’urgenza in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette intorno alle 16:22, dove è stato stabilizzato e sottoposto a un intervento chirurgico. Nonostante le “multiple ferite da arma bianca” al torace e all’addome, l’uomo non sarebbe in pericolo di vita, anche se rimane in prognosi riservata.

La madre, con ferite meno serie, è stata trasferita al pronto soccorso di Camerino per ricevere le cure del caso. Il giovane, che nel tentativo di suicidio si è gravemente lesionato la trachea, è stato prima portato all’ospedale di Macerata e poi trasferito anch’egli a Torrette, dove le sue condizioni sono attualmente sotto stretta osservazione.

Un dramma che lascia sgomenti

Le autorità stanno indagando per comprendere meglio le motivazioni che hanno portato a questo gesto disperato. Al momento, i carabinieri stanno raccogliendo testimonianze per cercare di fare chiarezza sulla dinamica e le cause della violenta lite. La comunità di Gagliole è profondamente scossa e sotto shock per quanto accaduto.