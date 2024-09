Un grave episodio di violenza sessuale ha scosso la comunità di Sant’Agata de’ Goti, nel beneventano. Un uomo di 42 anni è finito agli arresti domiciliari con l’accusa di aver abusato sessualmente della propria nipote, una ragazza di 15 anni. Il provvedimento restrittivo è stato emesso dal Gip del Tribunale di Benevento, su richiesta della Procura locale, coordinata dal procuratore Aldo Policastro.

La denuncia e l’intervento delle forze dell’ordine

La denuncia del terribile episodio è partita dal padre della giovane, fratello dell’indagato. L’uomo ha allertato i Carabinieri dopo aver appreso dalla figlia le violenze subite durante un periodo di vacanza trascorso a Sant’Agata de’ Goti, presso lo zio. Fondamentale per le indagini è stato il racconto dettagliato fornito dalla vittima subito dopo l’accaduto. La ragazza, in preda al terrore, è riuscita a inviare alcuni messaggi su WhatsApp alla madre, invocando aiuto.

Il ritrovamento della vittima

I familiari, insieme ai Carabinieri, hanno raggiunto rapidamente la giovane, trovandola in lacrime e in evidente stato di shock. Il pronto intervento ha permesso di raccogliere testimonianze e prove utili per costruire un quadro chiaro degli abusi subiti. Grazie al coraggio della 15enne e alla sua prontezza nel chiedere aiuto, le autorità sono riuscite a intervenire tempestivamente, mettendo fine a una situazione di estrema sofferenza.