Un uomo di 40 anni, residente a Serino, è stato denunciato dai carabinieri per aver abbandonato tre cani nel cortile di una scuola. Secondo le prime indagini, l’uomo, probabilmente a causa di difficoltà personali che non gli consentivano di occuparsi adeguatamente dei suoi animali, avrebbe deciso di lasciare i cani nel luogo pubblico, senza alcuna possibilità di assistenza.

I militari dell’Arma, mentre eseguivano un normale servizio di perlustrazione del territorio, hanno notato i tre cani abbandonati e si sono immediatamente attivati per soccorrerli. Una volta sul posto, hanno provveduto a fornire cibo e acqua agli animali, stabilizzando così le loro condizioni fisiche. I carabinieri hanno anche contattato un medico veterinario dell’Asl di Avellino per un controllo sanitario approfondito, assicurandosi che i cani riceveranno le cure necessarie.

Dopo aver valutato la situazione e l’evidente stato di abbandono degli animali, i carabinieri hanno deciso di deferire il 40enne in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. Questo gesto di abbandono è considerato un reato grave, e le autorità hanno sottolineato l’importanza di prendersi cura degli animali, che sono esseri viventi con diritti e necessità.

I tre meticci sono successivamente affidati a un canile, dove saranno accuditi e si spera trovino presto una nuova famiglia disposta ad adottarli e prendersi cura di loro. La vicenda ha sollevato un ampio dibattito sull’importanza della responsabilità nei confronti degli animali domestici e sulla necessità di sensibilizzare la comunità riguardo alla tutela dei diritti degli animali, affinché episodi simili non si ripetano in futuro. Le autorità invitano chiunque si trovi in difficoltà a contattare le associazioni locali per ricevere supporto, piuttosto che abbandonare gli animali in situazioni vulnerabili.