Una scoperta archeologica di eccezionale importanza è stata fatta a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli: portata alla luce terme risalenti a un periodo antecedente il 79 d.C.. Questa scoperta rafforza l’ipotesi che, oltre alla celebre Villa di Augusto, nell’area potrebbe esistere un vero e proprio quartiere termale di epoca augustea. Gli archeologi stanno studiando i reperti per confermare l’idea che le terme servissero un complesso privato di lusso legato all’imperatore romano.

Una Scoperta Che Rende Omaggio alla Storia Romana

L’importanza della scoperta è sottolineata dall’assessora alla Cultura, Rosalinda Perna, che ha dichiarato: “Tutte le indicazioni vanno nella stessa direzione: l’esistenza di ipogei di epoca augustea e, con ogni probabilità, queste terme servivano ad alimentare energia per un complesso termale privato.” Secondo l’assessora, questo potrebbe essere il segnale di un ulteriore passo avanti verso la conferma dell’esistenza di una Villa dell’Imperatore Augusto a Somma Vesuviana.

Il Legame con la Villa Augustea

Gli scavi effettuati nel 2023 avevano già suggerito la presenza di strutture termali e ipogee legate alla Villa Augustea, un sito archeologico di grande rilievo che continua a stupire con nuove scoperte. La possibilità che queste nuove terme appartenessero a un quartiere residenziale privato non fa che alimentare la speranza degli archeologi di svelare uno dei complessi residenziali più lussuosi dell’epoca romana.

L’Appello del Sindaco al Ministro della Cultura

In concomitanza con l’inizio del G7, il sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore di Sarno, ha lanciato un appello al nuovo Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, affinché visiti il sito archeologico: “Somma Vesuviana dista appena 20 km da Pompei, e l’auspicio è che, magari a margine del G7, il ministro possa venire in visita al sito della Villa Augustea, che continua a stupire con queste nuove scoperte.”

Un Sito Archeologico di Grande Potenziale

Somma Vesuviana si sta confermando come uno dei siti archeologici più promettenti del Sud Italia, grazie alla sua vicinanza con Pompei e alla crescente importanza delle scoperte legate alla figura dell’imperatore Augusto. Le nuove terme scoperte non sono solo un ritrovamento affascinante per gli studiosi, ma potrebbero anche trasformare l’area in una meta turistica di rilievo, attirando visitatori e studiosi da tutto il mondo.