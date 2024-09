Con l’avvicinarsi del mese di settembre 2024, molti percettori della NASpI e del trattamento integrativo, comunemente conosciuto come ex Bonus Renzi, attendono con ansia i pagamenti. Ecco una guida completa su quando verranno erogati questi sussidi, chi riceverà la NASpI in anticipo e come verificare lo stato dei pagamenti attraverso il portale INPS.

Quando verrà pagata la NASpI di settembre 2024?

Il pagamento della NASpI per settembre 2024 è previsto dopo il 7 settembre. Tuttavia, la data esatta può variare per ogni beneficiario. Coloro che vedono l’accredito nel “fascicolo previdenziale del cittadino” sul sito INPS, potranno ricevere il pagamento in tempi brevi. Il fascicolo previdenziale è accessibile tramite:

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale),

CNS (Carta Nazionale dei Servizi),

CIE (Carta di Identità Elettronica).

Trattamento integrativo (ex Bonus Renzi): quando arriva?

Il trattamento integrativo, noto come Bonus Irpef o ex Bonus Renzi, sarà accreditato dopo il 13 settembre 2024. Anche in questo caso, è possibile controllare lo stato del pagamento accedendo al proprio fascicolo previdenziale sul sito dell’INPS.

Pagamento anticipato della NASpI: chi può richiederlo?

Alcuni beneficiari della NASpI potrebbero ricevere l’importo anticipato. Questa opzione è riservata a chi decide di intraprendere:

un’attività autonoma,

un’impresa individuale,

o partecipare come socio lavoratore in una cooperativa.

La domanda per il pagamento anticipato deve essere presentata tramite il portale INPS entro 30 giorni dall’inizio dell’attività.

Come controllare i pagamenti della NASpI

Per verificare i pagamenti NASpI, è sufficiente accedere alla propria area personale sul sito INPS e consultare la sezione dedicata. I passaggi sono semplici:

Accedi al sito INPS con SPID, CNS, o CIE.

Vai al fascicolo previdenziale del cittadino.

Verifica lo stato dei pagamenti e le date di accredito.

Quanto tempo ci vuole per ricevere il primo pagamento della NASpI?

Dopo aver presentato la domanda di NASpI, il primo pagamento può richiedere da 3 a 4 mesi. Ecco le tempistiche:

Se la domanda è stata presentata entro 8 giorni dalla fine del rapporto lavorativo, il pagamento decorre entro 8 giorni dalla fine dell’attività.

Se la domanda è stata presentata successivamente, il pagamento decorre dal giorno successivo alla presentazione della domanda, purché avvenga entro 68 giorni dalla fine del rapporto di lavoro.

Requisiti per ricevere la NASpI

La NASpI è destinata a chi ha perso il lavoro involontariamente e soddisfa i seguenti requisiti:

Almeno 13 settimane di contributi versati nei 4 anni precedenti la domanda,

Iscrizione al Centro per l’Impiego,

Non aver raggiunto l’età pensionabile.

Come richiedere la NASpI

Per richiedere l’indennità di disoccupazione NASpI, è necessario utilizzare il servizio online dell’INPS. La domanda può essere inoltrata tramite il servizio “Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI)”, disponibile nell’area riservata del portale INPS.

Importo NASpI: calcolo minimo e massimo

L’importo della NASpI nel 2024 varia in base alla retribuzione mensile percepita negli ultimi 4 anni. Il massimo importo erogabile nel 2024 è di 1.550,42 euro. Il calcolo è il seguente:

Se la retribuzione mensile era inferiore a 1.425,21 euro, la NASpI sarà pari al 75% della retribuzione.

Esempio: per una retribuzione di 1.300 euro, la NASpI sarà di 975 euro (75% di 1.300 euro).

Se la retribuzione mensile superava 1.425,21 euro, la NASpI sarà pari al 75% di questo importo, più il 25% della differenza tra la retribuzione effettiva e 1.425,21 euro.

Esempio: per una retribuzione di 1.500 euro, la NASpI sarà di 1.068,90 euro (75% di 1.425,21 euro) + 18,69 euro (25% di 1.500 – 1.425,21) = 1.087,59 euro.

Riduzione progressiva della NASpI

Dal quarto mese di fruizione, l’importo della NASpI viene ridotto del 3% al mese. Per chi ha più di 55 anni, la riduzione del 3% inizia dal primo giorno dell’ottavo mese.