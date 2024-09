Un incidente stradale avvenuto a Torre Annunziata ha portato alla denuncia di due minorenni di 17 anni per lesioni personali stradali. L’episodio si è verificato nella zona del Parco Penniniello, dove i Carabinieri della sezione radiomobile hanno notato i due giovani a bordo di un’auto. Pochi minuti dopo, il veicolo con i ragazzi si è scontrato con un’altra vettura in via Settetermini.

Nell’auto coinvolta nell’incidente viaggiavano due 41enni del posto. A seguito dell’impatto, le vittime sono state trasportate in codice giallo all’ospedale di Castellammare di Stabia. Fortunatamente, le loro condizioni non sembrano essere gravi.

L’auto guidata dai 17enni era stata presa a noleggio dalla madre di uno di loro. Dopo l’incidente, il veicolo è stato sequestrato dalle forze dell’ordine, mentre i ragazzi, rimasti illesi, sono stati denunciati e successivamente affidati ai rispettivi genitori.

Sicurezza Stradale e Conseguenze Legali

L’episodio accende ancora una volta i riflettori sull’importanza della sicurezza stradale, specialmente quando coinvolge giovani conducenti. La denuncia per lesioni personali stradali è un reato grave che comporta conseguenze legali significative. In questo caso, sebbene i due ragazzi siano usciti illesi dall’incidente, dovranno affrontare un processo giudiziario.

Questo incidente rappresenta un monito per tutti i conducenti, in particolare per i più giovani, sull’importanza del rispetto delle norme stradali e della prudenza al volante. Le autorità continuano a vigilare per prevenire comportamenti irresponsabili che possano mettere in pericolo la vita degli altri.