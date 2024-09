Un drammatico episodio ha scosso la tranquilla comunità di Siliqua, in Sardegna, dove un ragazzo di 15 anni ha accoltellato alla gola il padre quarantenne durante un violento diverbio. La lite, scoppiata mentre i due si trovavano in auto, si è conclusa in modo tragico, con l’uomo gravemente ferito e ora ricoverato in prognosi riservata.

La Dinamica della Lite

Padre e figlio stavano tornando da Uta a Siliqua quando la tensione, iniziata già prima di salire in macchina, è degenerata. Durante il tragitto, la discussione si è fatta sempre più accesa, fino a quando il 15enne ha estratto un coltello dalla tasca e ha colpito il padre alla gola. Il violento attacco ha costretto il padre a fermare l’auto; il ragazzo è poi fuggito a piedi, lasciando il genitore gravemente ferito.

Nonostante la ferita profonda, il 40enne è riuscito a raggiungere il paese, dove è immediatamente soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari. Attualmente le sue condizioni sono estremamente critiche, e si trova in prognosi riservata dopo un intervento chirurgico presso l’ospedale Santissima Trinità.

L’intervento delle Forze dell’Ordine

I carabinieri della Compagnia di Iglesias, sotto la guida del nuovo comandante Luigi Di Costanzo, sono intervenuti rapidamente sul luogo dell’incidente. Le ricerche del giovane sono durate pochi minuti: il 15enne è stato rintracciato mentre vagava per le strade di Siliqua e arrestato con l’accusa di tentato omicidio.

Le indagini proseguono per chiarire ulteriormente i motivi alla base della lite e i dettagli della dinamica che ha portato alla terribile aggressione. La vicenda ha profondamente scosso la comunità locale, lasciando tutti increduli di fronte a un evento così tragico tra padre e figlio.