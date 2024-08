La ‘Venere degli Stracci’ trovi collocazione, per almeno tre mesi, nel mercato degli indumenti usati di Resina a Ercolano: è la richiesta presentata dai Gruppi Territoriali del M5S (rappresentato da Loredana Gargiulo) ed Europa Verde di Ercolano, ai sindaci del Comune di Napoli dove si trova l’opera, Gaetano Manfredi, e di Ercolano, Ciro Buonajuto. L’ opera del maestro Michelangelo Pistoletto verrà smantellata a breve da Piazza Municipio e troverà collocazione, come individuato dall’amministrazione comunale di Napoli, nella Chiesa di San Severo al Pendino in via Duomo. Ma la richiesta di una eventuale collocazione a Ercolano non nasce per caso.

Lì, nel centro storico di Pugliano nel Secondo Dopoguerra è sorto il Mercato di indumenti usati che raggiunse il suo splendore negli anni 60/70. Ancora oggi famoso nel mondo, rappresenta un contesto ideale per l’opera del Pistoletto. Nello specifico, i gruppi territoriali M5S ed Europa Verde chiedono che sia installata a Piazza Pugliano, a ridosso di via Pugliano, storica dimora del mercato. “Oggi si parla di riciclo, riuso e riutilizzo, ma i Resinesi, odierni Ercolanesi, hanno anticipato i tempi.

Quando nemmeno si sapeva cosa fosse l’ecosostenibilità, nemmeno la si immaginava, gli abitanti di Ercolano ebbero già una grande intuizione” si legge nella nota congiunta inviata ai sindaci delle due città. “Ercolano ‘patria’ del mercato degli indumenti usati, antesignana dell’ecostenibilitá, in termini di riciclo, riuso e riutilizzo, meriterebbe l’installazione dell’opera ‘La Venere degli Stracci’ sul proprio territorio che, a giusta ragione, potrebbe definirsi il suo habitat naturale e che nel contempo andrebbe ad esaltare e a valorizzare. Confidiamo nell’accoglimento della richiesta, una volta verificata la fattibilitá. Sarebbe un grande riconoscimento per la nostra comunità”.