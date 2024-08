Conclusa la procedura di affidamento per l’appalto dei lavori destinati all’installazione di nuovi impianti di videosorveglianza sul territorio comunale di Agropoli. L’impresa aggiudicataria è pronta ad avviare i lavori la prossima settimana, in conformità con il progetto approvato.

Il piano prevede la messa in opera di 36 nuovi impianti di videosorveglianza, suddivisi in 16 varchi per la lettura delle targhe dei veicoli in ingresso e 20 telecamere di contesto. Questi dispositivi sono destinati a migliorare la sicurezza pubblica e a combattere fenomeni di degrado urbano.

Le nuove telecamere saranno collegate alle centrali operative situate presso il Comando di Polizia Municipale, la Compagnia dei Carabinieri di Agropoli e, in futuro, il Commissariato di Polizia di Stato una volta completato. Questi impianti si aggiungeranno ai 55 già esistenti, portando il totale a 91 telecamere operative, incluse 20 del sistema Targa System, specificamente progettate per la lettura delle targhe.

Il progetto, finanziato in parte dal Ministero dell’Interno, ha un costo complessivo di 180.000 euro, di cui circa 31.000 euro a carico del Comune di Agropoli. L’iniziativa rappresenta un importante passo avanti nelle politiche di sicurezza urbana del comune, mirate a prevenire e ridurre fenomeni di disagio sociale, inciviltà e degrado.

L’ampliamento della rete di videosorveglianza è accolto positivamente dalla comunità locale, che vede in questi interventi un utile strumento per garantire maggiore sicurezza e ordine pubblico. Le autorità locali, insieme alle forze dell’ordine, saranno in grado di monitorare in tempo reale le aree sensibili, contribuendo così a una più efficace gestione della sicurezza urbana.