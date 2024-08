Un drammatico incidente si è verificato all’intersezione tra via Mario Palermo con Via Ammaturo a Napoli, dove una Fiat Punto è finita contro il muro di cinta del civico 111. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, che hanno constatato la presenza di un uomo di 67 anni, cittadino napoletano, riverso sul sedile del passeggero. Nonostante l’arrivo tempestivo del personale medico del 118, non c’era nulla da fare: il decesso è confermato sul posto.

Cause del Decesso e Dinamica dell’Incidente

Dai primi rilievi effettuati dalle forze dell’ordine, sembra che l’uomo abbia avuto un malore improvviso mentre era alla guida, causando l’impatto con il muro. Gli agenti della Polizia Locale hanno escluso il coinvolgimento di altri veicoli, ipotizzando che il malore sia stata la causa diretta dell’incidente.

Provvedimenti e Indagini

Il Pubblico Ministero di turno, contattato dalle autorità, ha disposto la messa a disposizione della salma per i necessari accertamenti e il sequestro del veicolo per ulteriori approfondimenti. Le indagini proseguiranno per chiarire completamente la dinamica dei fatti.