Un’importante allerta alimentare è stata lanciata dal Ministero della Salute, che ha disposto il richiamo cautelativo di 28 lotti di uova fresche da allevamenti a terra, vendute sotto diversi marchi noti in tutta Italia. Il motivo del richiamo è il rischio di contaminazione microbiologica, in particolare da Salmonella, un batterio che può causare gravi infezioni alimentari.

Marchi Coinvolti nel Richiamo

I marchi interessati dal richiamo includono alcuni dei nomi più noti nella distribuzione di prodotti alimentari in Italia:

Cascina Italia

Smart (vendute da Esselunga)

Ovonovo

Delizie dal Sole (vendute a Eurospin)

Lactis (Parmalat)

Latteria Chiuro

Gesco

Amadori

Conad

Del Campo

Questi marchi distribuiscono le uova prodotte dallo stabilimento Cascina Italia Spa situato a Spirano, in provincia di Bergamo, che è al centro dell’allerta.

Cosa Fare se Hai Acquistato le Uova Coinvolte?

Il Ministero della Salute raccomanda ai consumatori di non consumare le uova appartenenti ai lotti interessati dal richiamo. Non è consigliato gettarle via, ma piuttosto restituirle al punto vendita in cui sono state acquistate per ottenere un rimborso o la sostituzione del prodotto.

Come Verificare i Lotti Coinvolti?

I numeri dei lotti specifici richiamati sono stati pubblicati sul sito del Ministero della Salute, nella sezione dedicata ai “Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori”. È importante controllare il numero di lotto riportato sulle confezioni di uova acquistate per verificare se rientrano tra quelli segnalati.

Rischi per la Salute

La Salmonella è un batterio che può causare salmonellosi, un’infezione che si manifesta con sintomi come febbre, diarrea, crampi addominali e nausea. I sintomi possono variare da lievi a gravi e, in alcuni casi, richiedono l’ospedalizzazione, specialmente per persone con un sistema immunitario debole, anziani o bambini.