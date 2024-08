Nel mese di agosto 2024, sono disponibili numerosi bonus e agevolazioni per le famiglie italiane, con l’obiettivo di sostenere i nuclei familiari in diverse situazioni economiche e sociali. Di seguito, una guida per comprendere e richiedere i principali aiuti economici.

Assegno Unico per i figli

L’Assegno Unico è un sostegno economico mensile destinato alle famiglie con figli a carico fino a 21 anni o con figli disabili. Non richiede requisiti di reddito per l’accesso, ma l’importo varia in base all’ISEE e al numero di figli. Ad esempio, per un ISEE fino a 17.090,61 euro, si ricevono 199,5 euro per figlio minorenne, mentre per un ISEE superiore a 45.574,96 euro l’importo scende a 57,0 euro.

Procedura di richiesta:

Per ottenere l’Assegno Unico, è necessario accedere al sito dell’INPS utilizzando credenziali SPID, CIE o CNS. La domanda dei Bonus di agosto può essere presentata online seguendo le istruzioni disponibili sul portale dell’INPS.

Bonus di Agosto asilo nido

Il Bonus asilo nido offre un contributo per le spese di iscrizione agli asili nido o per l’assistenza domiciliare di bambini sotto i 3 anni con patologie croniche. L’importo varia da 1.500 a 3.600 euro annuali, determinato in base all’ISEE.

Procedura di richiesta:

Le domande si presentano online sul sito dell’INPS. È consigliabile consultare la guida specifica per dettagli sul processo di richiesta e sui documenti necessari.

Bonus di agosto mamme disoccupate

Conosciuto anche come Assegno di maternità dei Comuni, questo bonus è destinato alle mamme disoccupate con un ISEE non superiore a 20.221,13 euro. Per il 2024, il contributo è di 2.020,85 euro, erogato in un’unica soluzione.

Procedura di richiesta:

Le domande devono essere presentate entro sei mesi dalla nascita del bambino presso il proprio Comune di residenza. È consigliabile consultare le specifiche del proprio Comune per dettagli sui documenti richiesti e sulle modalità di presentazione.

Carta Dedicata a Te

La Carta Dedicata a Te è una carta prepagata che offre 500 euro per acquisti di generi alimentari, carburante e abbonamenti ai trasporti pubblici. I beneficiari devono avere un ISEE non superiore a 15.000 euro.

Procedura di richiesta:

I Comuni pubblicano la graduatoria dei beneficiari. Le carte saranno distribuite a settembre, con i nuovi importi.

Carta acquisti

Destinata a famiglie con bambini sotto i 3 anni e anziani dai 65 anni in su, la Carta acquisti offre 80 euro bimestrali. I requisiti includono un ISEE fino a 8.052,75 euro.

Procedura di richiesta:

La domanda può essere effettuata compilando un modulo disponibile presso gli uffici postali.

Bonus bollette

Il Bonus bollette di agosto prevede sconti automatici sulle utenze per famiglie con ISEE fino a 9.530 euro o 20.000 euro per famiglie numerose.

Procedura di richiesta:

Non è necessaria una richiesta specifica; basta presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere un ISEE aggiornato.

Assegno di inclusione

Questo sostegno, che ha sostituito il Reddito di cittadinanza, è destinato a famiglie con membri disabili, minori, anziani oltre i 60 anni o soggetti affidati ai servizi sociali, con ISEE non superiore a 9.360 euro.

Procedura di richiesta:

Le domande si presentano attraverso il sito dell’INPS, con dettagli sui requisiti disponibili nella sezione dedicata.

Supporto per la formazione e il lavoro

Introdotto il 1° settembre 2023, questo contributo di 350 euro mensili è per persone tra i 18 e i 59 anni senza disabilità. È legato alla partecipazione a corsi di formazione e attività di reinserimento lavorativo, con una durata massima di 12 mesi.

Procedura di richiesta:

Le domande devono essere presentate attraverso i canali indicati dall’INPS e dai centri per l’impiego.

Per ulteriori dettagli su come accedere e beneficiare di questi supporti, è consigliabile visitare i rispettivi siti web istituzionali e seguire le guide specifiche.