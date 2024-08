In una vicenda che ha scosso la comunità di Cagliari, una truffatrice ventenne è stata arrestata dopo aver raggirato una 94enne, sottraendole 2000 euro in contanti e gioielli di famiglia del valore di oltre 300.000 euro. L’autrice del reato, originaria di Napoli e incensurata, ha utilizzato un inganno noto come “truffa del finto carabiniere” per convincere l’anziana a consegnarle i preziosi beni.

La Truffa

La giovane si è presentata come un intermediario che doveva riscuotere una cauzione per liberare una presunta nipote dell’anziana, la quale sarebbe stata arrestata. L’anziana, credendo di aiutare la nipote in difficoltà, ha consegnato tutti i suoi risparmi e gioielli di valore alla donna, che si è poi dileguata.

L’Arresto

L’intervento tempestivo dei carabinieri della Compagnia di Cagliari ha avviato una rapida indagine. Grazie all’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza dell’abitazione e del terminal imbarchi del porto, i militari hanno identificato e localizzato la truffatrice. La giovane era appena partita per Napoli a bordo di un traghetto.

La collaborazione tra i carabinieri sardi e i colleghi della Compagnia di Napoli Centro ha permesso di organizzare un’operazione mirata. All’arrivo del traghetto a Napoli, la truffatrice è stata fermata e perquisita. Durante il controllo, sono stati recuperati sia il denaro contante che i gioielli, che verranno presto restituiti alla legittima proprietaria.

Conseguenze e Commenti

La ventenne è stata immediatamente arrestata e trasferita nel carcere di Secondigliano. Le autorità lodano la rapida ed efficace collaborazione tra le forze dell’ordine di Cagliari e Napoli, sottolineando l’importanza della sinergia interprovinciale per il successo dell’operazione.

Questo episodio mette in luce, ancora una volta, l’importanza di sensibilizzare soprattutto le persone anziane riguardo a truffe e raggiri sempre più sofisticati. Le forze dell’ordine continuano a ribadire che nessun ufficiale o carabiniere chiederà mai denaro o gioielli per risolvere presunti problemi legali di familiari.