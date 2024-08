Due uomini, un 46enne e un 31enne, entrambi con precedenti penali, sono arrestati dalla Polizia Stradale di Salerno per una truffa ai danni di un’anziana avvenuta a Villarosa, in provincia di Enna. I due sono fermati sull’autostrada A2, mentre facevano ritorno nel Napoletano, grazie a un’operazione coordinata tra le forze dell’ordine.

La Truffa del Finto Incidente Stradale

La truffa, avvenuta nei giorni scorsi, ha coinvolto una donna anziana, la quale ha presentato denuncia ai Carabinieri della stazione di Villarosa. La vittima ha raccontato di essere ingannata dai due malviventi, che l’hanno contattata telefonicamente sostenendo che il figlio fosse coinvolto in un grave incidente stradale. Secondo il racconto dei truffatori, il figlio avrebbe investito una donna incinta, e l’arresto da parte delle forze dell’ordine sarebbe stato imminente.

Sfruttando il panico e la preoccupazione della donna, i due uomini sono riusciti a convincerla a consegnare loro 600 euro in contanti e diversi oggetti preziosi, con la falsa promessa di evitare l’arresto del figlio. Solo successivamente, l’anziana si è resa conto di essere truffata e ha deciso di rivolgersi ai Carabinieri.

L’Operazione delle Forze dell’Ordine

Le indagini sono avviate immediatamente dopo la denuncia, e i Carabinieri di Villarosa sono riusciti a risalire al veicolo utilizzato dai truffatori, risultato essere preso a noleggio. Con queste informazioni, è stato lanciato un allarme alle pattuglie della Polizia Stradale, attive sull’autostrada A2, conosciuta come Autostrada del Mediterraneo.

Il monitoraggio intensivo delle autostrade ha dato i suoi frutti quando la Polizia Stradale di Sala Consilina è riuscita a individuare il veicolo sospetto in prossimità dello svincolo di Padula-Buonabitacolo. L’auto è fermata e i due uomini a bordo sono finiti arrestati.

La Reazione delle Autorità

Le autorità locali hanno espresso soddisfazione per l’efficienza e la rapidità dell’operazione, sottolineando l’importanza della collaborazione tra diversi corpi di polizia per contrastare crimini che colpiscono particolarmente le persone più vulnerabili, come gli anziani.