Il corpo senza vita di Salvatore Pezzuti, 71 anni, residente a Napoli, è stato rinvenuto in una caletta situata tra la spiaggia della Calanca e quella di Capogrosso, nel cuore del Cilento. La tragica scoperta è stata fatta da un gruppo di ragazzi che si trovava sul posto per un tuffo, in un pomeriggio che si è trasformato in un incubo.

Il Ritrovamento e l’Intervento dei Soccorsi

I giovani, profondamente scossi, hanno immediatamente allertato i soccorsi. I sanitari del 118 e i carabinieri si sono recati rapidamente sul luogo della segnalazione, ma per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare. I medici, giunti sul posto, hanno potuto solo constatare il decesso di Salvatore Pezzuti, probabilmente causato da un infarto fulminante.

Le Indagini delle Autorità

Le autorità locali hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze esatte del decesso. Al momento, l’ipotesi principale è quella di un malore improvviso che avrebbe colpito l’uomo, portandolo alla morte. Tuttavia, sono stati eseguiti gli accertamenti di rito per escludere qualsiasi altra causa.

Il Ritorno a Napoli

Dopo gli accertamenti, la salma di Salvatore Pezzuti è affidata alle Onoranze Funebri Pellegrino, che hanno provveduto al trasferimento del corpo a Napoli, dove l’uomo risiedeva.