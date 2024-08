Un’ambulanza del 118 davanti alla Reggia di Caserta ogni giorno dalle 10 alle 17 per prestare soccorso a chi ne avesse necessità. E’ l’iniziativa partita ieri, primo agosto, frutto della collaborazione tra il Museo patrimonio Unesco, il Dipartimento di prevenzione dell’Asl di Caserta e il 118. Nei giorni scorsi il direttore del Palazzo Reale Tiziana Maffei ha interloquito con Amedeo Blasotti (direttore generale Asl), Giancarlo Ricciardelli (Direttore Prevenione Asl) e Roberto Mannella (Direttore 118), riuscendo così ad attivare il servizio destinato soprattutto ai visitatori della Reggia, visto che il mezzo di soccorso è posizionato in piazza Carlo di Borbone, nei pressi dell’ingresso principale della Reggia Vanvitelliana.

La collaborazione tra Museo e enti sanitari prevede nelle prossime settimane l’organizzazione, con la Centrale Operativa di soccorso 118, dei corsi BLSD, da tenersi a settembre per il personale del Museo, e relativi a l’utilizzo dei defibrillatori in dotazione alla Reggia.

“Voglio ringraziare – ha detto la Maffei – la Direzione generale e quella sanitaria, il Dipartimento di Prevenzione, l’Unità Operativa della Centrale Operativa 118, l’Unità Operativa del Servizio di Formazione dell’Azienda sanitaria locale di Caserta e tutto il personale dell’Azienda Sanitaria locale di Caserta per aver accettato la nostra istanza. Siamo consapevoli del grandissimo lavoro che lo staff del pronto soccorso sanitario di emergenza svolge quotidianamente, anche e soprattutto in questo periodo dell’anno. Sono riconoscente per la sensibilità dimostrata verso la Reggia di Caserta, il suo personale e i suoi visitatori per verificare possibili interventi a favore del benessere collettivo”.