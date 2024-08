Il Ferragosto sul litorale di Castel Volturno, noto per essere meta di numerosi turisti, è stato segnato da un drammatico bilancio di incidenti in mare. Due episodi distinti, avvenuti nella mattinata, hanno visto coinvolti un bagnante di 33 anni, purtroppo deceduto, e un bambino che è stato salvato da un arresto cardiaco grazie all’intervento del personale sanitario.

Il Tragedia al Lido Paradiso di Pinetamare

Il primo drammatico episodio si è verificato intorno alle 11 del mattino al Lido Paradiso di Pinetamare, nel Villaggio Coppola. Un uomo di 33 anni, di origine tunisina, mentre faceva il bagno, ha accusato un malore improvviso. Nonostante le condizioni del mare fossero calme e la vicinanza alla riva, il bagnante ha rapidamente perso conoscenza. Il bagnino di salvataggio, resosi conto delle difficoltà dell’uomo, è intervenuto immediatamente, portandolo a riva. Tuttavia, nonostante i tentativi di soccorso, il trentatreenne era già privo di vita.

Sul posto sono intervenute le autorità competenti, tra cui la Guardia Costiera e la Polizia, che stanno conducendo indagini per chiarire le circostanze del decesso. La salma dell’uomo è stata trasferita all’istituto autoptico di Caserta, dove sarà effettuata un’autopsia per determinare le cause esatte della morte.

Bambino Salvato a Ischitella

Poco dopo, un secondo episodio ha tenuto col fiato sospeso i bagnanti sulla spiaggia di Ischitella. Un bambino ha accusato un arresto cardiaco mentre si trovava sul litorale, scatenando il panico tra i presenti. I primi a intervenire sono stati il personale infermieristico della Croce Verde e gli addetti alla vigilanza della Intersecurity, che hanno iniziato immediatamente le manovre di rianimazione cardiopolmonare.

I soccorsi sono stati poi completati dal personale del 118, che ha stabilizzato il bambino prima di trasferirlo in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Pineta Grande. Grazie alla prontezza dei soccorritori, il bambino è stato salvato e ora si trova sotto osservazione medica.