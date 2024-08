Una rissa violenta è esplosa sulla spiaggia libera di Ercolano, situata accanto al Molo Borbonico, scatenando l’indignazione delle autorità locali. Decine di bagnanti sono stati coinvolti in una serie di calci, pugni e spintoni, in scene che sono state descritte come “barbariche” e degne di una “arena dell’antica Roma”.

Le Reazioni delle Autorità

Le immagini della rissa, riprese in un video che ha rapidamente fatto il giro del web, sono inviate al sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto, e al deputato dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli. Il sindaco Buonajuto ha espresso il suo sdegno tramite un post su Instagram, dichiarando: “Non siete degni della nostra città. Vergognatevi, fate schifo!”.

Il deputato Borrelli ha comparato la spiaggia a un’arena romana, sottolineando il richiamo alle origini storiche del luogo, dato che l’incidente è avvenuto sulla spiaggia antica di Herculaneum, vicino agli scavi archeologici di Ercolano. “Si dice che il caldo asfissiante faccia perdere più facilmente le staffe e porti all’esasperazione. Questa affermazione può essere in parte vera, ma in casi come questo è anche una mezza bugia. A certa gente, che sia estate o inverno, che si soffra il caldo o il freddo, che piova o splenda il sole, salta sempre e comunque la mosca al naso,” ha commentato Borrelli.

Un Comportamento Inaccettabile

Borrelli ha ulteriormente criticato i partecipanti alla rissa, definendoli “trogloditi” e affermando che tali individui non dovrebbero mettere in pericolo le persone civili presenti sulla spiaggia, compresi anziani e bambini. “Dar vita ad un’azione violenta di questo tipo in un luogo pubblico è da trogloditi per cui se ne stiano tra di loro e non mettano in pericolo le persone civili,” ha aggiunto.