Una tragedia immensa ha colpito il piccolo comune di Acquasanta Terme, in provincia di Ascoli Piceno, proprio nel giorno in cui la comunità locale già si raccoglieva nel ricordo del terremoto che, otto anni fa, portò distruzione e morte. Davide Marcozzi, un bambino di soli quattro anni, ha perso la vita in un drammatico incidente domestico avvenuto nella mattinata.

La Dinamica dell’Incidente

Il tragico episodio è avvenuto intorno alle 10:00 nella frazione di Ficciano, tra i Monti della Laga e i Sibillini. Davide si trovava nel garage della sua abitazione insieme al padre, quando un contenitore metallico, carico di oggetti in ferro, è caduto accidentalmente dallo scaffale su cui era posizionato, schiacciandogli il torace. Nonostante la presenza del padre, operaio in una ditta locale, l’incidente si è consumato troppo rapidamente perché potesse intervenire in tempo.

I Tentativi di Soccorso

Il padre, resosi immediatamente conto della gravità della situazione, ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono giunti rapidamente i sanitari del 118 della Potes di Acquasanta Terme, supportati da un’ambulanza medicalizzata proveniente dall’ospedale “Mazzoni” di Ascoli Piceno. Era stato allertato anche l’elisoccorso per un eventuale trasferimento al più attrezzato ospedale regionale di Torrette ad Ancona. Tuttavia, nonostante gli sforzi dei medici, che hanno tentato di rianimare il piccolo per quasi due ore, Davide non ce l’ha fatta.

Le Indagini

Il sostituto procuratore di Ascoli Piceno, Gabriele Quaranta, si è recato sul luogo della tragedia per accertare la dinamica dei fatti, accompagnato dai carabinieri di Acquasanta Terme. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è stato un tragico quanto sfortunato evento domestico. Non sono ritenute necessarie ulteriori indagini scientifiche, oltre alla ricognizione cadaverica che sarà eseguita presso l’obitorio dell’ospedale “Mazzoni”, dove la salma del piccolo Davide è trasferita.

Il Lutto della Comunità

Il sindaco di Acquasanta Terme, Sante Stangoni, ha espresso il suo profondo cordoglio per la perdita, annunciando che sarà proclamato il lutto cittadino in occasione del funerale di Davide Marcozzi. «Il 24 agosto è una giornata di grande dolore nel ricordo del terremoto di 8 anni fa; mai avrei immaginato di doverlo ricordare anche per questa terribile tragedia che colpisce tutta la nostra comunità», ha dichiarato il sindaco.