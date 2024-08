All’alba di oggi, un grave incidente stradale ha sconvolto la comunità di Giugliano in Campania, un popoloso comune situato a nord di Napoli. Un’auto ha travolto uno scooter su cui viaggiavano due giovani, per poi fuggire senza prestare soccorso.

Dinamica dell’Incidente

L’incidente è avvenuto all’incrocio tra via Leopardi e via Di Giacomo. I due giovani a bordo dello scooter, di 20 e 18 anni, sono originari di Melito di Napoli. L’impatto è stato violento, lasciando entrambi i ragazzi gravemente feriti.

Il 20enne, che era alla guida dello scooter, è stato prontamente trasportato all’ospedale Cardarelli di Napoli. La sua condizione è critica: è attualmente in prognosi riservata e lotta tra la vita e la morte. Anche il passeggero, un ragazzo di 18 anni, è in gravissime condizioni ed è stato ricoverato all’Ospedale del Mare, anch’esso in prognosi riservata.

Fuga del Pirata della Strada

Dopo aver travolto lo scooter, l’automobilista si è dato alla fuga senza fermarsi a prestare aiuto o a verificare le condizioni dei ragazzi coinvolti. Questo gesto ha reso ancora più grave l’accaduto, lasciando i giovani feriti senza un soccorso immediato.

I carabinieri di Giugliano sono intervenuti rapidamente sul luogo dell’incidente e hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Le forze dell’ordine stanno attualmente cercando di identificare il responsabile della fuga, utilizzando testimonianze, eventuali immagini di telecamere di sorveglianza, e altri elementi raccolti sul posto.

Appello delle Autorità

Le autorità locali hanno rivolto un appello alla cittadinanza per ottenere informazioni utili a individuare il fuggitivo. Chiunque abbia assistito all’incidente o abbia dettagli rilevanti è invitato a contattare immediatamente i carabinieri.