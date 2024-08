Addio a Patrizia Carducci, conosciuta da tutti come Patty, la 21enne del Napoletano rimasta gravemente ferita in un tragico incidente stradale avvenuto l’11 agosto a Giugliano in Campania. La giovane è deceduta questa mattina nel reparto di Rianimazione dell’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli, dove era ricoverata in condizioni critiche subito dopo l’incidente. Il suo corpo è trasferito presso l’Istituto di Medicina Legale del II Policlinico di Napoli, dove nei prossimi giorni sarà eseguita l’autopsia per accertare le cause del decesso.

L’incidente è avvenuto su via Madonna del Pantano, tra le frazioni di Varcaturo e Licola. Secondo le prime ricostruzioni della Polizia Locale di Giugliano, intervenuta sul posto per i rilievi, Patty stava percorrendo la strada in sella al suo scooter quando, per motivi ancora da accertare, si è scontrata con un’automobile guidata da un 31enne di Giugliano. Anche il conducente dell’auto è rimasto ferito e trasportato in ospedale in codice giallo; fortunatamente, le sue condizioni non sembrano essere gravi.

Patty, invece, è apparsa in condizioni disperate sin dai primi momenti. Nonostante gli sforzi dei sanitari del 118 che l’hanno trasportata d’urgenza alla “Schiana” di Pozzuoli, la giovane è purtroppo deceduta nella mattinata di oggi. Con la sua tragica morte, si aggrava la posizione del 31enne, ora indagato per omicidio stradale.