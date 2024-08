Un altro fine settimana di sangue sulle strade italiane si è concluso con un tragico incidente avvenuto la scorsa notte a Villa Literno, in via delle Dune. L’episodio ha coinvolto due automobili, uno scooter e una motocicletta 125, causando la morte di una persona e il ferimento di altre sette.

La Dinamica dell’Incidente

Secondo le prime ricostruzioni, il conducente dello scooter, un uomo di origine straniera senza documenti, ha perso la vita nel sinistro. Il passeggero che viaggiava con lui è stato immediatamente trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Aversa. La vittima non è stata ancora identificata, e il corpo è stato trasferito all’Istituto di medicina legale dell’ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania per ulteriori accertamenti.

I Feriti e la Situazione negli Ospedali

L’incidente ha coinvolto anche due giovani di 18 anni che viaggiavano sulla motocicletta 125. Entrambi sono stati trasportati al Pineta Grande Hospital di Castel Volturno. Inoltre, gli occupanti delle due automobili, tutti di età compresa tra i 17 e i 20 anni, hanno riportato ferite di varia entità. Tra questi, una ragazza incinta, che è stata portata insieme ad altri due feriti all’ospedale San Rocco di Sessa Aurunca. Gli altri feriti sono stati invece trasferiti al Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta.

Intervento delle Forze dell’Ordine

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri, che stanno indagando per chiarire la dinamica esatta dell’accaduto. L’incidente avviene a pochi mesi di distanza da un altro tragico evento nella stessa zona, dove tre ragazzi giovanissimi persero la vita.