Un tragico incidente ha funestato il Ferragosto sulle strade della provincia di Salerno. Un motociclista ha perso la vita mentre percorreva l’Autostrada A2 del Mediterraneo in direzione Nord, tra gli svincoli di Contursi Terme e Campagna. L’incidente è avvenuto all’interno di una galleria, dove l’uomo ha perso il controllo del mezzo per cause ancora in corso di accertamento.

I Soccorsi e l’Intervento delle Autorità

Nonostante l’intervento tempestivo dei sanitari del 118, per il motociclista non c’è stato nulla da fare. I medici, giunti sul posto, hanno potuto solo constatare il decesso dell’uomo, che avrebbe sbattuto violentemente contro l’asfalto dopo la caduta.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine, che hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto e determinare le cause che hanno portato alla perdita di controllo della moto. La presenza degli uomini dell’Anas è stata fondamentale per gestire la viabilità, già complicata dal traffico di rientro dalle tradizionali gite fuori porta di Ferragosto.