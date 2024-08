Un drammatico incidente stradale si è verificato ieri sulla Statale 18, all’altezza di Capaccio, nei pressi dell’uscita di Paestum. L’incidente ha coinvolto una moto, su cui viaggiavano due persone, e due automobili. Il bilancio dell’incidente è tragico: due persone hanno perso la vita e una terza è rimasta gravemente ferita.

Dettagli dell’Incidente

L’incidente è avvenuto in tarda serata, quando la moto, per ragioni ancora in fase di accertamento, si è scontrata violentemente con le due automobili. L’impatto è stato devastante: i due motociclisti, nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, sono deceduti sul colpo. Un’altra persona, coinvolta nell’incidente, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale in condizioni critiche.

Intervento delle Autorità

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. I soccorritori hanno cercato di rianimare i motociclisti, ma purtroppo, per loro, non c’è stato nulla da fare. Le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente e determinare le cause che hanno portato al tragico scontro.

Impatto sulla Viabilità

L’incidente ha causato gravi disagi alla circolazione stradale sulla Statale 18, con lunghe code e rallentamenti nella zona interessata. Le autorità hanno lavorato per diverse ore per mettere in sicurezza l’area e ripristinare la normale viabilità.

Sicurezza Stradale: Un Problema Urgente

Questo tragico incidente riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale, in particolare lungo arterie molto trafficate come la Statale 18. Le autorità locali stanno valutando l’adozione di misure aggiuntive per prevenire ulteriori incidenti, come un maggior controllo della velocità e l’installazione di sistemi di sorveglianza.