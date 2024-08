Un tragico incidente ha scosso la comunità di Vico Equense nella tarda mattinata di oggi. Un bambino di 7 anni di Castellammare di Stabia ha perso la vita dopo essere annegato nella piscina di un agriturismo situato nel comune costiero. I carabinieri della compagnia di Sorrento sono intervenuti sul posto per ricostruire la dinamica dell’incidente.

La Tragedia

Secondo le prime informazioni, il bambino si sarebbe tuffato in piscina senza riemergere per ragioni ancora in fase di accertamento. Immediatamente, i genitori e altre persone presenti hanno tentato di soccorrerlo, ma nonostante i disperati tentativi di rianimazione, il piccolo non ce l’ha fatta. La tragedia ha lasciato tutti i presenti nello sconforto e ha sollevato interrogativi sulle circostanze che hanno portato al drammatico incidente.

Indagini in Corso

I carabinieri stanno conducendo le indagini per chiarire cosa sia realmente accaduto. Verranno esaminati tutti gli aspetti legati alla sicurezza della piscina e alle condizioni in cui il bambino ha avuto accesso all’acqua. La struttura dell’agriturismo sarà oggetto di ispezioni approfondite per verificare il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza.